Дальность ракеты "Калибр" наземного базирования составит до 2,6 тыс. км

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия технически легко реализует симметричный ответ на решение США начать процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Дальность ракеты "Калибр-НК" морского базирования в случае переноса на сушу составит 2,6 тысячи километров", - сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленные источники в госструктурах.

"Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности будет создаваться на основе изделия 3М22 "Циркон" разработки НПО машиностроения", - пишет издание со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее США, а затем и Россия, объявили о приостановке участия в ДРСМД.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.