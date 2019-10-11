Греф предложил ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов, внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, заявил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Все карты были перевыпущены, отмечали в банке.

Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, нашла сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Банк пообещал существенно изменить систему защиты от внутренних проникновений в систему.

"Мы сейчас отработали набор мероприятий. Он носит и технический характер, и юридический характер. Как внутренний, так и внешний. Конечно, в первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за такие преступления. Они представляют собой такую общественную опасность, что они должны быть по-другому оценены", - сказал Греф.

"Сегодня, условно говоря, человек, укравший кошелек с 1 тысячей рублей, несет значительно более суровую ответственность, чем тот, кто значительно больше украл - данные, и позволил украсть деньги у тысячи людей. Это больше, чем вор может украсть за всю свою жизнь", - привел пример глава Сбербанка.

"Конечно, нужно расширять состав преступлений в Уголовном кодексе. Нужно менять уголовно-процессуальное законодательство, которое позволяло бы быстро фиксировать, ускорять весь процесс. Это не единственная мера, нужен целый комплекс мер. К сожалению, это всегда борьба. Я всегда говорю, что самое страшное преступление - это преступление внутри. Тем не менее, мы должны построить такую же мощнейшую систему внутри, которую мы построили снаружи. Мы снаружи очень сильно защитились", - отметил Греф.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам на форуме Finopolis, что ЦБ РФ обсудит с участниками рынка усиление ответственности за киберпреступления.

"Мы видим, насколько возрастает угроза кибербезопасности. С развитием финансовых технологий это, действительно, обратная сторона, если хотите, развития технологий. Мы считаем, конечно, что должна быть усилена ответственность за преступления в этой сфере. Вместе с участниками рынка будем обсуждать конкретные предложения", - сказала она.