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ФСБ обвинила бывшего сотрудника крымского провайдера в диверсии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации в отношении бывшего технического директора одного из местных операторов связи. По версии следствия, после увольнения он дезорганизовал работу компании, сообщила пресс-служба управления.

При увольнении он незаконно завладел технической документацией компании, логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами, установило следствие. Используя эти данные, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами. Также он удаленно контролировал действия абонентов оператора, выборочно ограничивая им доступ к услугам либо предоставляя необоснованные привилегии, считают в УФСБ.

Подозреваемый - 33-летний житель Крыма. Его имя и название пострадавшей компании в управлении не назвали. Задержан ли он, неясно.

Крым ФСБ

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