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Детский омбудсмен потребовала ужесточить наказание за убийства детей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийства детей. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Она напомнила, что уже внесла такие предложения в Госдуму и недавно просила ускорить принятие этого законопроекта.

По ее мнению, такой шаг должен помочь предотвратить другие подобные преступления. "Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", - сказала Кузнецова.

Это заявление омбудсмен сделала на фоне призывов вернуть смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове. Ребенок пропал 9 октября по дороге в школу. В ночь на 11 октября ее нашли убитой в гаражах. В ее убийстве признался ранее судимый мужчина, который захватил чужой гараж и побоялся разоблачения после случайной встречи с этой девочкой.

Приговаривать к смертной казни за убийства детей призвал бывший детский омбудсмен Павел Астахов, детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя и депутаты Госдумы от региона Ольга Алимова и Евгений Примаков. Петицию с требованием вернуть смертную казнь за такие преступления, которую запустил житель Саратова, подписали уже больше 26,5 тысячи человек.

Саратов Анна Кузнецова Госдума Павел Астахов Саратовская область

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