Загорелся склад в промышленной зоне Ленинградской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Склад в промышленной зоне Ленинградской области горит на площади около 2 тыс. кв. метров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в промзоне во Всеволожском районе, п. Новое Девяткино поступило в 23:15 (мск).

"По прибытию в 23:30 установлено, что происходит горение изнутри кирпичного складского здания на площади около 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожару объявлен ранг номер 2, угрозы распространения жилым зданиям нет.

К тушению привлечено около 50 человек и 17 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.