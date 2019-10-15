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СКР сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет подтвердил, что утром 15 октября проходят обыски по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Следственные действия проходят в 30 регионах, сообщила пресс-служба СКР. Ранее об этом сообщали представители штабов Навального.

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"Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", - говорится в пресс-релизе.

Некоторых сотрудников ФБК вызвали к следователям для допросов, добавили в СК.

Навальный и директор ФБК Иван Жданов сообщили, что обыски начались и в офисе фонда в Москве, где силовики ломали дверь.

Сторонники Навального ранее обращали внимание, что ФБК не имеет филиалов в регионах и не связан со штабами Навального.

В СК напомнили, что по ходатайству следствия суд арестовал счета ФБК в банках. "Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Минюст России включил ФБК в реестр НКО-иностранных агентов 9 октября. Руководитель профильного департамента министерства Владимир Титов объяснил, что организация получила деньги из-за границы - из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей. Кроме того, деятельность фонда в Минюсте считают политической, поскольку ее сотрудники пытаются повлиять на органы госвласти и организуют шествия и митинги.

О деле ФБК стало известно в августе. Тогда же Пресненский суд Москвы арестовал счета организации.

СКР ФБК Алексей Навальный

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