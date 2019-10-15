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Во владимирском информагентстве прошли обыски по делу ФБК

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Обыски прошли во вторник в помещении информагентства "Довод" во Владимире, сообщается на сайте этого СМИ.

"Как уточняют допрошенные (сотрудники редакции - ИФ), дело касается ФБК, но никакого отношения информационное агентство к деятельности штаба Навального не имело", - говорится в сообщении.

"Довод" отмечает, что его сотрудники были допрошены в управлении СКР как свидетели по уголовному делу, с них взяли подписки о неразглашении.

По данным издания, в редакции были изъяты ноутбук и моноблок, у главного редактора "Довода" Кирилла Ишутина - ноутбук и смартфон. Главный редактор сайта Илья Косыгин все еще находится в здании СУСК.

В областном управлении СКР "Интерфаксу" не стали комментировать информацию об обысках и допросе сотрудников редакции, сообщив, что "соответствующие материалы находятся в центральном аппарате СКР".

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи по делу об отмывании преступных доходов Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проводят обыски в 30 регионах.

ФБК Владимир Довод

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