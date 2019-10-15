Обыски у сотрудников ФБК начались в 15 городах

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, Иван Жданов сообщил "Интерфаксу", что во вторник с шести утра сотрудники Следственного комитета РФ вновь проводят обыски у сотрудников фонда в нескольких регионах.

"Снова по отмыванию. Обыски в 15 городах, но в некоторых по нескольким адресам", - сказал Жданов.

Обыски идут, в том числе, у волонтеров региональных штабов, по новым адресам, где ранее обыски не проходили. Следственные действия идут в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Ярославле, Бийске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Архангельске.

Дело об отмывании денег и обыски

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда легализовали около 1 млрд рублей, полученного от других людей преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК. Однако в итоге в материалах дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. У ряда активистов заблокировали счета на 75 миллионов рублей.

12 сентября СК провел обыски в штабах Навального и у сотрудников ФБК примерно по 200 адресам.

16 сентября сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального подали апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы, который по ходатайству следствия разрешил проведение у них обысков в рамках дела об отмывании денег через ФБК. В тот же день Басманный суд санкционировал новые обыски по делу.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований. 9 сентября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов.