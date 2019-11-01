ФСИН не подтвердила информацию об избиении заключенного в Соликамске

Основатель Gulagu.net утверждал, что осужденного избили с согласия сотрудников колонии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №9 в Соликамске осужденного Александра Вдовина избили в присутствие оперативников колонии и начальника одного из отрядов, сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его данным, это произошло 29 октября. Во ФСИН заявили, что заключенный получил легкую травму, но силу к нему не применяли.

По словам Осечкина, в отряде №1 в присутствии сотрудников колонии один осужденный избил и ударил в челюсть Вдовина, а начальник отряда этому не препятствовал. Инициатор избиения отбывал наказание в отряде со строгими условиями содержания, а в отряд №1 его перевели для устрашения остальных, считает правозащитник.

В ИК-9 заключенных заставляли бесплатно строить и ремонтировать душевую, которой могут пользоваться только привилегированные заключенные, добавил Осечкин. В числе других нарушений прав осужденных он назвал взимание у них денег на закупку оргтехники для колонии. По оценке правозащитника, ежемесячный размер вымогательств у осужденных превышал 2 млн рублей. Также он узнал, что заключенные под угрозой насилия работают в швейном цехе колонии с 8:00 до 23:00 с небольшим перерывом на обед и ужин.

Эти сведения Осечкин направлял во ФСИН, Генпрокуратуру, СК по Пермскому краю, краевую прокуратуру, комитет против пыток ООН и комитет министров Совета Европы.

В краевом управлении ФСИН заявили, что уже проверили сообщение об избиении заключенного. Проверка выяснила, что 29 октября он получил бытовую травму, и врачи оказали ему всю необходимую помощь. Это подтвердили сам осужденный и свидетели произошедшего.

"Физическая сила и специальные средства в отношение осужденного не применялась, конфликтов с другими осужденными (...) не было", - заверили в пресс-службе.

Информацию Осечкина о том, что в швейном цехе колонии осужденные выпускают продукцию для силовых структур и крупных нефтяных компаний, во ФСИН отвергли: продукция для нужд силовых структур и нефтегазовых предприятий не производится в швейном цехе.

22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, в тот же день в колонии произошла массовая драка. По разным данным, в драке участвовали от 60 до 200 человек, от 20 до 30 получили травмы, из них трое человек госпитализированы. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

6 октября осужденный в знак протеста забрался на вышку, где установлена купольная камера видеонаблюдения, и потребовал от администрации учреждения организовать встречу с прокурором. По информации Осечкина, мужчина угрожал спрыгнуть с вышки, высота которой сопоставима с девятиэтажным домом. По данным правозащитника, осужденного пытаются довести до суицида, избивают, издеваются и вымогают деньги.

15 октября - один из осужденных этой колонии покончил с собой. По информации правозащитника, заключенного заставляли работать в швейном цехе по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для крупных нефтяных компаний и силовых структур.