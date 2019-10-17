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Фигурантов дела "Нового величия", которые порезали себя бритвой, госпитализировали

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Двое подсудимых по делу экстремистского сообщества "Новое величие", которые нанесли себе порезы в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, госпитализированы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг, врачи скорой помощи отправили в больницу Руслана Костыленко и Вячеслава Крюкова.

Ранее в четверг представитель суда сообщила, что Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы: Костыленков в область руки и шеи, Крюков - только руки.

Вопрос о том, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, в суде адресовали руководству конвойного полка, который несет ответственность за охрану подсудимых, доставляемых на судебное заседание.

Представитель суда уточнила, что в связи с инцидентом судебное заседание прервано. Пока оно отложено на 24 октября.

Ранее об инциденте в суде сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы другой фигурантки дела Марии Дубовик.

На скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают.

Подсудимые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Следствие установило, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Руслан Костыленко Вячеслав Крюков Москва

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