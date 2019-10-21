В Госдуме предложили крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы подготовили поправки, предполагающие штраф за нарушения избирательного законодательства РФ для иностранных СМИ в размере 4% от годового оборота или 2,3-3,5 млн рублей, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда фракции "Единой России", члена совета Госдумы РФ Альдаби Шхагошева.

По словам депутата, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" предлагается добавить понятие "иностранные СМИ". В эту категорию попадут СМИ, зарегистрированные за границей.

Другую поправку предлагается внести в статью 5.11 КоАП РФ ("Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом"). Она дополнится формулировкой "наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или 4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности".

"Нас возмущает эта ситуация по нескольким причинам. Во-первых, в последнее время нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми. Во-вторых, отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти в России", - заявил Шхагошев "Известиям".

Издание напоминает, что сейчас нарушение ст. 5.11 КоАП предусматривает штраф для граждан в размере 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - 2-3 тысячи рублей, для юридических лиц - 20-30 тысяч рублей.

На прошлой неделе глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что депутаты нашли нарушения российского избирательного законодательства в публикациях "Радио Свобода", "Настоящего времени", "Медузы", Русской службы Би-би-си", "МБХ Медиа" и "Голоса Америки". По его словам, эти иностранные СМИ нарушили российское избирательное законодательство в день тишины перед единым днем голосования и в сам этот день, 8 сентября.

Также депутатов Госдумы ознакомили с расследованиями об иностранном вмешательстве в российские выборы таких СМИ, как RT France, РИА ФАН и НТВ. Пискарев заверил, что депутаты изучат эти материалы дополнительно, поскольку это "журналистское расследование" и "требует дополнительной проверки" путем обращения в компетентные органы.

О начале проверки иностранных СМИ комиссия Пискарева объявила 27 сентября. В тот же день комиссия по вмешательству сообщила, что нашла у немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle признаки иностранного агента и оправдания экстремизма. Официальный представитель DW Кристоф Юмпельт отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и выразил надежду, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России.