Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - МИД не поддерживает предложения лишить аккредитации какие бы то ни было иностранные СМИ, в том числе Deutsche Welle, заявил глава ведомства Сергей Лавров. На конференции ОБСЕ о свободе СМИ в Москве его спросили, считает ли он нужным лишить аккредитации DW.

"МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ", - ответил министр.

По его словам, на встрече с представителем министерства Марией Захаровой представитель DW "признал, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве".

"Одно дело - их освещать, другое дело - их готовить, а по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них. Наверное, это не функция СМИ, но еще раз повторю, что мы не считаем, что нужно вводить какие-то ограничения", - заявил Лавров.

В конце сентября комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России пообещала пожаловаться на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру и потребовать от этих ведомств мер реагирования.

DW начали проверять в августе, после того как представитель МИД Мария Захарова и пресс-служба этого же министерства заявили, что журналисты холдинга открыто призвали россиян выходить на несанкционированные акции протеста. Это было расценено как попытку вмешательства медиакорпорации в российскую политику и в связи с этим в МИД вызывали временную поверенную в делах Германии Беате Гжески.

Представители DW отрицали, что в публикациях холдинга могли быть такие призывы, и отклоняли приглашения российских депутатов приехать в Москву и обсудить ситуацию. В МИД уточнили, что призыв был в соцсетях DW. Впоследствии оказалось, что претензии российской стороны вызвал комментарий к видеозаписи событий в центре Москвы 27 июля: сотрудник DW процитировал крики протестующих, не поставив кавычки.

В конце сентября думская комиссия по расследованию вмешательства пришла к выводу, что у DW есть признаки иностранного агента и она допускает оправдание экстремизма, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Депутаты собирались просить Минюст включить медиахолдинг в список иностранных агентов, а также ждали реакции от МИДа и Роскомнадзора и Генпрокуратуры.