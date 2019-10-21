ФАС выступила против законопроекта Горелкина как отдельного закона

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего акционерную долю иностранцев в "значимых" IT-компаниях, сказал "Интерфаксу" замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. В качестве альтернативы служба, в случае необходимости, предлагает включать компании технологического сектора в сферу 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Законодательную инициативу об ограничении иностранного капитала на уровне 20% в значимых IT-компаниях летом предложил депутат от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин. В сети он известен под ником "Душитель интернета" - с конца июля депутат ведет одноименный телеграм-канал.

"У нас есть специальный закон 57-ФЗ, который определяет критерии отнесения к хозяйственным обществам, которые важны и которые работают в стратегически значимых сферах, и где должны обсуждаться вопросы иностранного участия. Поэтому принимать специально законопроект (для - ИФ) какой-то отдельной сферы концептуально неверно. Если кто-то считает, что какая-то сфера должна подпадать под этот закон - соответственно, он должен аргументы высказывать, почему она подпадает, но именно в терминах и в конструкциях 57-ФЗ", - сказал замглавы ФАС.

По его словам, ни один из инициаторов этого законопроекта соответствующей аргументации не приводил.

"Поэтому сейчас мы не можем сказать нужно это или не нужно (принятие законопроекта Горелкина - ИФ). Если хотят обсуждать - то в рамках этой конструкции (57-ФЗ - ИФ), - подчеркнул Голомолзин. - Отдельный законопроект принимать нецелесообразно, у нас будет такое поле (законов - ИФ), которое не придерживается единой политики".

Суть законопроекта

Проект закона, внесенного в Госдуму 26 июля депутатом Горелкиным, предусматривает, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Мнение правительства

Ранее правительство направило в парламент отзыв на законопроект Горелкина, в котором рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник. При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективную оценку в этих процедурах.

10 октября на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева говорила, что служба концептуально поддерживает инициативу об ограничении доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 20%, однако заявила о необходимости определить четкие критерии для отнесения компаний, которые могут занимать доминирующее положение применительно к законопроекту.

Против кого инициатива

Ранее автор инициативы говорил "Интерфаксу", что проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru Group.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

В Mail.ru Group неоднократно говорили, что текущая акционерная структура компании отвечает заявленным в тексте законопроекта ограничениям для иностранного владения. Южноафриканскому холдингу Naspers принадлежит 27,6% Mail.ru Group и 12,3% голосов, у китайской Tencent - 7,4% и 3,3%, соответственно, у китайской Alibaba Group - 10% и 4,5%. У "МФ-Технологии" (СП "Мегафона", Газпромбанка, "Ростеха" и USM Holdings) экономическая доля в Mail.ru Group составляет 5,2%, а голосующая - 58,4%. Free float составляет 49,8%.