Волож заверил, что продолжит руководить "Яндексом"

Компания будет активно участвовать в обсуждении законопроекта Горелкина и защищать интересы акционеров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах. Об этом Волож заявил на телеконференции 25 октября после публикации квартального отчета группы.

"Я предан этому делу и буду впредь вести его вместе с новым поколением будущих руководителей компании", - сказал он.

Законопроект депутата Антона Горелкина, который предложил ограничить 20% голосующих акций долю иностранного владения в значимых IT-ресурсах, Волож назвал "очень вредным" для "Яндекса" и для всего технологического сектора. По его словам, компания активно участвует в обсуждении и старается отстаивать интересы своих акционеров.

"Наше руководство и правление активно решают потенциальные проблемы в этом отношении", - сказал Волож, подчеркнув, что компания признает важность интересов акционеров.

Горелкин 26 июля внес в Думу законопроект о значимых информационных ресурсах. Таковыми он предложил считать сайты, информационные системы или программы, которые дают своему владельцу возможность собирать информацию о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что основным владельцем такого ресурса может быть только гражданин России или российское юридическое лицо, а доля иностранного участия не должна превышать 20%.

Законопроект раскритиковали представители отрасли и руководители Минсвязи. Министр связи Константин Носков, в частности, говорил, что предложения Горелкина направлены против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".

18 октября стало известно, что правительство подготовило отзыв на эту инициативу и рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых IT-ресурсах 50% минус акция.

В текущей структуре акционеров "Яндекса" у российских граждан сосредоточено 57% голосов.