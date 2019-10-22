Причиной утечки на химзаводе в Башкирии назвали использование неисправного резервуара

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Утечка отходов химического завода "Полиэф" в Башкирии произошла, поскольку предприятие использовало неисправный резервуар, хотя было известно, что он требует ремонта. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными веществами.

Следствие установило, что техосмотр резервуара выявил дефекты. Однако сотрудники завода не стали его ремонтировать и продолжили его эксплуатацию. В результате стена резервуара разрушилась и стоки предприятия попали в лес и в реку Казмыша, впадающую в Изяк. Ущерб лесу и водоемам следствие оценило примерно в 44 млн рублей.

Сейчас следователи и полицейские ищут ответственных, допустивших утечку и загрязнение окружающей среды и проводят экспертизы для точной оценки вреда.

Утечка на заводе "Полиэф" в Благовещенске случилась 9 октября. Из 20-тонного резервуара вылилось около 8 тонн отходов.

Комиссия с самого предприятия решила, что причиной утечки могли быть "скрытые конструктивные особенности резервуара", сообщила пресс-служба компании. Комиссия также выяснила, что резервуар проверяли по графику и никаких дефектов в нем не находили. Также предприятие заверило, что из резервуара утекла жидкость низкого класса опасности, по химическим свойствам близкая к бытовому уксусу.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.