Для ликвидации утечки с химзавода в Башкирии выкопают два котлована

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Специалисты выкопают еще два котлована для ликвидации утечки промышленных стоков из резервуара АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске, сообщила пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС в субботу.

"На реке Казмышла сооружен временный котлован для накопления на случай поступления загрязненной воды. Продолжаются работы по созданию второго котлована для организации дополнительного сбора промышленных стоков. 12 октября начато строительство третьего котлована", - говорится в сообщении.

Утечка восьми тонн промышленных стоков на АО "Полиэф" произошла 9 октября.

Отходы попали на прилегающую к предприятию территорию, при инциденте никто не пострадал. По данным спасателей, причиной утечки стал обвал части стены бетонного резервуара с промышленными стоками объемом в 20 тыс. кубометров.

Пресс-служба компании сообщила, что одной из возможных причин утечки, по предварительным оценкам специальной комиссии, стали скрытые конструктивные особенности объекта.

Для защиты водоемов от промышленных отходов построена дамба. Русло местной речки Казмышла, в которую могли попасть сточные воды, отведено в выкопанный вблизи химзавода котлован.

Река Казмышла впадает в реку Изяк, которая затем впадает в реку Уфа, где находятся уфимские водозаборы.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.