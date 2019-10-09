На химзаводе в Башкирии вытекло 8 тонн производственных стоков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В башкирском Благовещенске из-за повреждения резервуара с отходами предприятия АО "Полиэф" промышленные стоки попали "на прилегающую территорию", сообщила в среду пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 18:12 по московскому времени поступило сообщение о том, что на АО "Полиэф" в городе Благовещенск на одном из резервуаров предприятия с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент стены. Часть стоков попала на прилегающую территорию", - говорится в пресс-релизе.

По информации МЧС, из 20-тонного резервуара вытекло восемь тонн производственных стоков. В результате происшествия никто не пострадал, а населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия от утечки.

В главном управлении МЧС по Башкирии создан оперативный штаб. Аварийные работы ведут 167 человек и 83 единицы техники, на пути стоков создана стена-препятствие. Качество питьевой воды каждый час исследуется "Уфаводоканалом" по 105 показателям.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу". Предприятие выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.