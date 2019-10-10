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Причиной утечки химикатов в Башкирии назвали конструктивные особенности резервуара

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Причиной утечки промышленных отходов на предприятии "Полиэф" в Башкирии могли стать скрытые конструктивные особенности резервуара, в котором отходы хранились, решила комиссия. О предварительных выводах комиссии сообщила пресс-служба предприятия.

Резервуар проверяли по графику, проверки до сих пор не выявляли никаких проблем, выяснила комиссия.

После утечки отходов в ближайших водоемах постоянно проверяют воду, пока ее качество не нарушает нормативы, заявили на предприятии. По данным пресс-службы, в резервуарах была жидкость, в составе которой были органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

Из аварийного резервуара стоки перекачали в другие, площадь загрязнения изолировали дамбами.

В "Уфаводоканале" подтвердили, что замеры качества воды в Благовещенском районе проводятся ежечасно, и пока вода соответствует нормативам. Исследования проводятся в селе Ильино-Поляна (Благовещенский район), в устье реки Изяк в месте ее впадения в реку Уфа, в Уфе, в створе ковшового водопровода на южном водозаборе и в резервуарах чистой воды во всех водозаборах, сказал сотрудники пресс-службы предприятия.

Утечка на "Полиэфе" произошла 9 октября после частичного обрушения бетонной стены сооружения. Из 20-тонного резервуара вылилось около 8 тонн отходов.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

Полиэф Сибур Благовещенск Уфа Башкирия

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