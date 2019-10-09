На химзаводе в Башикирии частично остановили производство после утечки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Предприятие АО "Полиэф", где в среду произошла утечка из резервуара с промышленными стоками, частично приостановило производственный процесс, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Утечка произошла из-за обрушения части стены бетонного сооружения.

Для расследования причины инцидента предприятие создаст комиссию, сообщается на сайте предприятия.

Ранее сообщалось об утечке восьми тонн промышленных стоков из 20-тонного резервуара. Отходы попали "на прилегающую территорию", при инциденте никто не пострадал, информировало МЧС.

Аварийно-восстановительные работы проводят 167 человек, привлечено 83 единицы техники, на пути стоков создана стена-препятствие. Качество питьевой воды каждый час исследуется "Уфаводоканалом" по 105 показателям.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.