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Сотрудников башкирского "Полиэфа" осудят за ущерб природе на 150 млн руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии утвердила обвинение в отношении начальника энергосырьевого производства и руководителя установки очистки сточных вод АО "Полиэф" по уголовному делу о многомиллионном ущербе природе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия).

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По версии следствия, обвиняемые не организовали своевременное обследование и ремонт резервуара для хранения сточных вод. В результате в октябре 2019 года разрушилась стена накопителя и промышленные сточные вода попали на земли лесничества площадью около 6,4 га и водный объект.

Окружающей среде причинен вред в размере более 150 млн рублей, отметила пресс-служба. В целях обеспечения возмещения ущерба арестовано имущество организации на эту сумму.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Благовещенский районный суд.

Как сообщалось, утечка 8 тыс. кубометров промышленных стоков на АО "Полиэф" произошла 9 октября 2019 года. Отходы попали на прилегающую к предприятию территорию, никто не пострадал.

Пресс-служба компании отмечала, что одной из возможных причин утечки стали скрытые конструктивные особенности объекта.

"Полиэф" – единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат – сырье для производства пищевой упаковки.

Башкирия Полиэф

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