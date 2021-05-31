Сотрудников башкирского "Полиэфа" осудят за ущерб природе на 150 млн руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии утвердила обвинение в отношении начальника энергосырьевого производства и руководителя установки очистки сточных вод АО "Полиэф" по уголовному делу о многомиллионном ущербе природе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемые не организовали своевременное обследование и ремонт резервуара для хранения сточных вод. В результате в октябре 2019 года разрушилась стена накопителя и промышленные сточные вода попали на земли лесничества площадью около 6,4 га и водный объект.

Окружающей среде причинен вред в размере более 150 млн рублей, отметила пресс-служба. В целях обеспечения возмещения ущерба арестовано имущество организации на эту сумму.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Благовещенский районный суд.

Как сообщалось, утечка 8 тыс. кубометров промышленных стоков на АО "Полиэф" произошла 9 октября 2019 года. Отходы попали на прилегающую к предприятию территорию, никто не пострадал.

Пресс-служба компании отмечала, что одной из возможных причин утечки стали скрытые конструктивные особенности объекта.

"Полиэф" – единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат – сырье для производства пищевой упаковки.