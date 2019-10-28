Почти всех московских школьников начали тестировать на наркотики

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Добровольное тестирование московских школьников на употребление наркотиков стало массовым, в этом немаловажная заслуга родителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я хотел сказать слова благодарности родителям школьников, которые все больше и больше дают согласие на тесты на употребление наркотиков. Сегодня уже больше 90% школьников ежегодно проходят эти тесты", - сказал Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.

По его словам, массовое добровольное тестирование учеников позволяет серьезно улучшить профилактику употребления наркотиков среди подростков.

Кроме того, Собянин сообщил, что число связанных с наркотиками преступлений в Москве уменьшается, однако смертность от употребления запрещенных веществ растет.

Мэр считает, что нужно ужесточить борьбу с наркоторговлей в столице. "Это связано и с наркоторговлей в жилом секторе. У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками (...). Мы знаем точки распространения - те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок", - добавил Собянин.