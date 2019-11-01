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Семь срочников попали в больницу после стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Минобороны информацию о болезнях на нервной почве назвали вымыслом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - После того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев по части 54160 в Забайкалье, не менее семи срочников попали в больницу с различными заболеваниями, в том числе с потерей дара речи. Об этом сообщила председатель организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Браун.

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

"У одного солдата на нервной почве образовался псориаз, второй - потерял дар речи. Что с остальными - выясняем", - сообщила Браун.

Речь идет о госпитализации семи уроженцев округа из 26, которые попали в эту часть. Представители организации собираются поехать в Забайкалье и выяснить, что происходит в части, были ли там жалобы на неуставные отношения. Также они хотят поддержать пострадавших и попросить, чтобы при расформировании части солдат из ХМАО отправили служить вместе.

В Минобороне назвали вымыслом информацию о госпитализации и заболевании семи и более военнослужащих от "нервного срыва". В пресс-службе ведомства отметили, что эти слухи распространяют отдельные интернет-СМИ.

Заболеваемость в воинской части, где имела место стрельба, ниже средних многолетних показателей, оно несет службу в штатном режиме, заверили в ведомстве.

В результате стрельбы 25 октября погибли восемь человек, еще два были ранены. Открывший огонь Рамиль Шамсутдинов арестован. В Минобороны связали его действия с нервным срывом по личным обстоятельствам.

Войсковая часть 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

Забайкалье ХМАО Солдатские матери Минобороны Рамиль Шамсутдинов

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