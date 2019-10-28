Суд в Забайкалье на 2 месяца арестовал военного, расстрелявшего сослуживцев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Военный суд в Чите по ходатайству следствия арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 сослуживцев в военной части поселка Горный, сообщила "Интерфаксу" помощник судьи Анна Бегишева.

Шамсутдинова заключили под стражу вплоть до 27 декабря, сказала Бегишева.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по статье "Убийство двух или более лиц". Для расследования преступления в Забайкалье вылетели военные прокуроры.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что предварительной причиной убийства стал нервный срыв солдата из-за личных проблем, никак не связанных с прохождением службы по призыву.

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.