Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не расценивают трагедию в воинской части в Забайкалье как провал военной реформы и считают ее частным случаем.

На вопрос журналистов, можно ли считать расстрел восьми сослуживцев на почве дедовщины провалом реформы в армии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе в армии - это совершенно неуместная постановка вопроса".

На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства реагировать на это чрезвычайное происшествие, Песков ответил: "Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопрос президента".

Касаясь аналогии с другим резонансным делом на почве дедовщины - "делом рядового Сычева", которому ампутировали ноги после издевательств со стороны сослуживцев, и вследствие чего были приняты кадровые решения, пресс-секретарь президента отметил: "Это частный случай, трагедия, которую, безусловно, нужно расследовать. Собственно, армия занимается этим расследованием".

"До определения истинных причин этого делать заключения о результатах реформы в армии по меньшей мере непрофессионально", - добавил Песков.

Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 24 октября расстрелял военнослужащих части 54160. В результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок арестован, против него возбуждено дело об убийстве нескольких человек.

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.