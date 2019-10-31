Поиск

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ опровергли подлинность кадров с издевательствами над солдатом, который расстрелял в Забайкалье сослуживцев.

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к Вооруженным силам", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что распространенный ролик является "грубейшей провокацией".

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой якобы демонстрировались кадры издевательств над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым, обвиняемым в массовом убийстве в Забайкалье.

Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Стрелявший был задержан. Устроивший стрельбу Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Хроника 25 – 31 октября 2019 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Минобороны РФ Забайкалье

Новости по теме

Новости

Новосибирский Минздрав опроверг сокращение числа врачей в регионе

Новосибирский Минздрав опроверг сокращение числа врачей в регионе

Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

В пермский офис "Мемориала" пришли с обысками

Директор ФИАНа рассказал, с чем были связаны обыски в институте

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Россиян защитят от незаконных сделок с их жильем с использованием цифровой подписи

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Что произошло за день: среда, 30 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');