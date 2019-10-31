Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ опровергли подлинность кадров с издевательствами над солдатом, который расстрелял в Забайкалье сослуживцев.

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к Вооруженным силам", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что распространенный ролик является "грубейшей провокацией".

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой якобы демонстрировались кадры издевательств над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым, обвиняемым в массовом убийстве в Забайкалье.

Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Стрелявший был задержан. Устроивший стрельбу Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.