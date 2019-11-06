Москва потратит 101 млн рублей на видеокамеры для турникетов в метро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Турникеты 26 станций московского метро оборудуют комплексами видеофиксации прохода, системы установят и на входе, и на выходе со станций. Начальная цена контракта - 101,6 млн рублей, конкурс будет объявлен в ближайшие две недели, заявили в департаменте по конкурентной политике.

Такие системы установят на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, на семи станциях Калужско-Рижской линии, а также на нескольких станциях Люблинско-Дмитриевской линиях и на одной станции Таганско-Краснопресненской линии. Всего речь идет о 600 турникетах.

Чиновники считают, что эта система позволит быстро реагировать на внештатные ситуации и эффективно контролировать пассажиропоток. Ее опробовали на станции "Октябрьское поле".

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что до сих пор таких закупок город не проводил.

Системы видеофиксации монтируют на турникеты во исполнение постановления правительства о мерах транспортной безопасности.