Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она считает, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных, сообщил "Ведомостям" юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. Он представляет интересы Поповой в суде.

Весной 2018 года Попова провела одиночный пикет у Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 тысяч рублей. Рассматривая ее дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. Она считает, что в ее отношении применялась технология распознавания лиц. В ее иске говорится, что закон о персональных данных относит физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, к биометрическим персональным данным, которые можно обрабатывать только с письменного согласия человека. Применение этой технологии в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, считает она.

Иск подан к мэрии Москвы. Осенью 2017 года горадминистрация объявила, что в Москве начала работать система массового распознавания лиц, к которой было на тот момент подключено больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, на сайте мэра говорилось, что в системе 162 000 видеокамер.

Российские власти фактически распространили систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации, напомнил изданию Сарксис Дарбинян. По его словам, если к этому контролю добавится видеослежка, власть получит тотальный контроль над обществом. "Роскомсвобода" начала сбор подписей за полный законодательный или судебный запрет технологии распознавания лиц.