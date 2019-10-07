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Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она считает, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных, сообщил "Ведомостям" юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. Он представляет интересы Поповой в суде.

Весной 2018 года Попова провела одиночный пикет у Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 тысяч рублей. Рассматривая ее дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. Она считает, что в ее отношении применялась технология распознавания лиц. В ее иске говорится, что закон о персональных данных относит физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, к биометрическим персональным данным, которые можно обрабатывать только с письменного согласия человека. Применение этой технологии в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, считает она.

Иск подан к мэрии Москвы. Осенью 2017 года горадминистрация объявила, что в Москве начала работать система массового распознавания лиц, к которой было на тот момент подключено больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, на сайте мэра говорилось, что в системе 162 000 видеокамер.

Российские власти фактически распространили систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации, напомнил изданию Сарксис Дарбинян. По его словам, если к этому контролю добавится видеослежка, власть получит тотальный контроль над обществом. "Роскомсвобода" начала сбор подписей за полный законодательный или судебный запрет технологии распознавания лиц.

Москва Савеловский суд Роскомсвобода Алена Попова Саркис Дарбинян Тверской суд

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