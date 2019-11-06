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В Крыму адвокат попал под домашний арест за обещание повлиять на суд за $20 тыс.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Представитель адвокатской палаты Крыма стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается в среду на сайте главного следственного управления СКР по республике.

Во время встречи в одном из кафе Ялты адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда о назначении в будущем ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой тот обвиняется. По словам адвоката, деньги в размере $20 тысяч, которые он получит, будут переданы для решения вопроса должностным лицам УМВД и судье.

Как поясняют следователи, адвокат "ввел представителя обвиняемого в заблуждение". У него не было ни возможностей, ни полномочий повлиять на ход расследования и приговор. При этом он спустя несколько дней получил часть оговоренной суммы - $12,5 тыс., - и был задержан сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ялтинский городской суд в среду вечером избрал адвокату меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 4 января 2020 года, сообщила пресс-служба суда.

Кроме того, суд установил следующие ограничения: первое - запретить покидать место жительства без письменного разрешения следователя и контролирующего органа. Второй запрет - вести переговоры с использованием средств связи, включая интернет. Третий запрет - получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, не связанные с производством по этому уголовному делу. Последний, четвертый запрет - общаться с потерпевшими и свидетелями, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы суда.

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