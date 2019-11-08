МВД начало работу над законопроектом о пропаганде наркотиков в интернете

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - МВД начало готовить поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Такое уведомление опубликовано на сайте проектов нормативных правовых актов.

Какое наказание предложит министерство, в уведомление не сказано. В январе МВД публиковало законопроект о штрафах за это нарушение до 1 млн рублей для юридических лиц.

В МВД отметили, что распространение в интернете информации, которая способствует вовлечению в употребление и трафик наркотиков, представляет собой "особую общественную опасность".

"Сеть Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения", - указали в ведомстве.

В результате создается устойчивый спрос на наркотики и расширяется рынок их незаконного сбыта, считают в МВД.

Президент Владимир Путин 28 октября поручил правительству подготовить такие поправки. Он дал премьер-министру Дмитрию Медведеву срок до 10 января, чтобы отчитаться о выполнении этого поручения.

Уже через день группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Думу соответствующие поправки. Справедливороссы предложили лишать свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков через интернет и СМИ.

Путин также потребовал обеспечить оперативную досудебную блокировку в интернете информации о наркотиках, методах их синтеза и местах их продажи.

Еще он он предложил изучить и обобщить опыт регионов по профилактике наркомании и ресоциализации наркозависимых и перенести этот опыт на всю Россию. Он также поручил помогать НКО, которые занимаются профилактикой потребления наркотиков и ресоциализацией наркоманов.