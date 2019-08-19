МВД нашло в подзаголовках "Медузы" пропаганду наркотиков

Роскомнадзор потребовал их удалить из публикации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от "Медузы" удалить подзаголовки к публикации, которые, как решили в МВД, создают положительное отношение к наркотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У издания есть сутки на удаление этой информации. Такие уведомления Роскомнадзор направил в редакцию и хостинг-провайдеру сайта издания.

Претензии полиции вызвали названия разделов статьи, опубликованной 8 августа 2019 года. Ведомство не привело названия публикации. Эксперты МВД выяснили, что "названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам".

Страницу этой статьи уже внесли в Единый реестр запрещенной информации.

"Медуза" уточнила, что речь идет о расследовании мифов о наркомании. Каждый раздел статьи был посвящен конкретному стереотипу об этой проблеме, и в подзаголовке приводился такой "миф" с добавлением "На самом деле нет" или аналогичных выражений. От издания потребовали удалить пять подзаголовков.

6 июня в Москве полицейские задержали расследователя "Медузы" Ивана Голунова. В пресс-службе ГУ МВД Москвы заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова, так как экспертиза подтвердила его непричастность к покушению на сбыт наркотиков. Журналиста отпустили из-под домашнего ареста. Уголовное дело о найденных наркотиках продолжили расследовать.

Задержавшие Голунова полицейские были отстранены от работы на время проверки, затем их уволили из полиции. Президент Владимир Путин по представлению главы МВД снял с должностей двух генералов МВД - начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.