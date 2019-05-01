Путин подписал закон о запрете рекламы новых потенциально опасных наркотиков

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространять в СМИ и в интернете сведения о способах разработки новых психоактивных веществ.

Закон вносит изменения в статью 4 федерального закона "О средствах массовой информации" и статью 7 федерального закона "О рекламе". Он устанавливает запрет на распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Также закон запрещает пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Закон вводит запрет на рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ.