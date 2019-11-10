Магаданец убил друга, после этого удерживал девушку, требуя машину и алкоголь

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.

"В субботу вечером 21-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, убил 27-летнего мужчину. После этого, угрожая ножом, захватил и удерживал в жилом помещении 18-летнюю девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей он потребовал алкоголь, продукты питания и автомобиль", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был обезврежен сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Магаданской области и регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника).

Предварительно установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против личности.