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Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября
Автомобиль Поисково-спасательной службы возле дома Олега Соколова в Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

Как сказал собеседник агентства, заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде.

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На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.

Как сообщалось, следствие будет просить об аресте Соколова. Защита пока не определилась с ходатайством.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.

Хроника 09 – 10 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Петербург СПбГУ Олег Соколов СКР

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