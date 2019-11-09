Подозреваемый в убийстве своей экс-студентки доцент СПбГУ Соколов задержан

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге задержали историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Ранее петербургское управление СКР, не раскрывая имени подозреваемого, сообщило, что дело об убийстве возбуждено в отношении 63-летнего мужчины. По данным ведомства, утром в субботу, 9 ноября, его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.

Мужчина жив, его с переохлаждением госпитализировали.

Было возбуждено дело об убийстве.

Источник в СПбГУ подтвердил "Интерфаксу", что фигурантом дела является преподаватель вуза Олег Соколов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он вместе изучал историю Франции и сожительствовал.