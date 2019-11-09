Поиск

Подозреваемый в убийстве своей экс-студентки доцент СПбГУ Соколов задержан

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге задержали историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Ранее петербургское управление СКР, не раскрывая имени подозреваемого, сообщило, что дело об убийстве возбуждено в отношении 63-летнего мужчины. По данным ведомства, утром в субботу, 9 ноября, его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.

Мужчина жив, его с переохлаждением госпитализировали.

Было возбуждено дело об убийстве.

Источник в СПбГУ подтвердил "Интерфаксу", что фигурантом дела является преподаватель вуза Олег Соколов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он вместе изучал историю Франции и сожительствовал.

Петербург СПбГУ

Новости по теме

Новости

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

В Уфе задержали сбежавшего из башкирской колонии осужденного

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

"Финам" продал 20%-ную долю в сервисе знакомств Badoo примерно за $600 млн

Что произошло за день: пятница, 8 ноября

Суд обратил в доход РФ активы полковника ФСБ Черкалина на 6 млрд рублей

В "Домодедово" задержан сотрудник авиакомпании, пытавшийся вывезти кречетов в ОАЭ

Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');