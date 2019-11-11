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Историку Соколову еще не предъявили обвинение в убийстве аспирантки

В новости исправлен заголовок, первый и второй абзацы; обвинение подозреваемому еще не предъявили.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Историку Олегу Соколову пока не предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Октябрьского суда Петербурга, где в понедельник проходит заседание по избранию ученому меры пресечения, судья спросила следователя, предъявлено ли Соколову обвинение. Следователь ответил, что пока еще не предъявлено.

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63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Соколова задержали 9 ноября. По данным СКР, в воскресенье утром его достали из реки Мойки, а в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого госпитализировали с переохлаждением и возбудили дело об убийстве женщины.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого. Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

Хроника 09 – 11 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Анастасия Ещенко

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