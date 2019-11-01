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Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"
Журналист "Медузы" Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого Следственный комитет проверяет действия задерживавших его сотрудников полиции, находятся под грифом "секретно".

Об этом заявил следователь на судебном заседании в Басманном суде Москвы.

Между тем суд истребовал в СКР материалы проверки по "делу Голунова" после жалобы защиты на бездействие следствия.

Следующее заседание суда она назначила на 11 ноября в 13:00.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня 2019 года был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. 8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере", в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным, его задержание вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

После этого по представлению главы МВД Владимира Колокольцева с должностей сняли двух генералов полиции - начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина

Кроме того, проверку действий полицейских, которые задерживали журналиста, начала служба собственной безопасности МВД.

16 июля пресс-служба МВД сообщила, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек.

При этом 11 октября защита Голунова сообщила об обращении в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие должностных лиц Главного следственного управления СКР. Там заявили, что попросить передать дело в ФСБ решили из-за "волокиты", которую устроили сотрудники СКР.

Иван Голунов вышел на свободу

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СКР Басманный суд Иван Голунов

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