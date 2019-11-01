Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Журналист "Медузы" Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого Следственный комитет проверяет действия задерживавших его сотрудников полиции, находятся под грифом "секретно".

Об этом заявил следователь на судебном заседании в Басманном суде Москвы.

Между тем суд истребовал в СКР материалы проверки по "делу Голунова" после жалобы защиты на бездействие следствия.

Следующее заседание суда она назначила на 11 ноября в 13:00.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня 2019 года был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. 8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере", в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным, его задержание вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

После этого по представлению главы МВД Владимира Колокольцева с должностей сняли двух генералов полиции - начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина

Кроме того, проверку действий полицейских, которые задерживали журналиста, начала служба собственной безопасности МВД.

16 июля пресс-служба МВД сообщила, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек.

При этом 11 октября защита Голунова сообщила об обращении в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие должностных лиц Главного следственного управления СКР. Там заявили, что попросить передать дело в ФСБ решили из-за "волокиты", которую устроили сотрудники СКР.