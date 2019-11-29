Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Летом пресс-службу критиковали в связи с "делом Голунова"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Юрий Титов покинул должность руководителя Управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы, его место с 29 ноября занял Владимир Васенин. Титова критиковали в связи с публикациями управления по делу Ивана Голунова.

Титов сказал "Интерфаксу", что "уже получил интересное предложение на гражданской службе", но не уточнил, какое.

Представляя Васенина коллективу управления, официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила о важности работы пресс-служб, которые "в значительной степени способствуют формированию объективного общественного мнения о работе полиции".

Она отметила, что Васенин работает в полиции больше 20 лет, у него опыт работы "как в оперативных подразделениях, так и по различным направлениям взаимодействия со СМИ и общественностью". Она выразила уверенность, что на новом месте он сможет проявить лучшие качества.

Васенин поступил на службу в органы внутренних дел в 1998 году в должности оперуполномоченного. В 2000 году он окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД, а в 2008 - Высшую школу экономики. С 2019 года он работал в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. В пресс-релизе на сайте главка были опубликованы фотографии, сделанные в неких помещениях. На снимках было большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков. Близкие Голунова заявили, что только одна фотография из девяти была сделана дома у Голунова.

В пресс-службе полиции сначала заявили, что все фотографии подлинные. Затем там уточнили, что действительно, дома у журналиста был сделан только один снимок, а остальные фотографии связаны с делом группировки наркоторговцев, на связи с которыми проверяют Голунова.

В тот же день пресс-служба сообщила, что "некачественную информацию" для публикации на сайте предоставили сотрудники УВД по Западному округу Москвы, которые задерживали Голунова. По факту была начата служебная проверка.

После того, как дело Голунова закрыли за его невиновностью, президент Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева уволил начальника антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Четверо полицейских, которые задерживали журналиста, впоследствии также были уволены из органов внутренних дел.