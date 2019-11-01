Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Cуд в пятницу истребовал материалы проверки по делу Голунова у Следственного комитета (СК) РФ по обращению его защиты с жалобой на бездействие следствия. Следующее заседание суд назначил на 11 ноября в 13:00.

Адвокат Сергей Бадамшин ранее попросил суд истребовать материалы проверки у следственной группы "по сообщению и поступлению" и отложить заседание на более поздний срок.

Следователь возражал истребованию материалов в связи с секретностью некоторых материалов проверки. "Я не понимаю, о каких материалах проверки идет речь. Мы не проводим проверку, мы дело расследуем. (...) После передачи дела к нам (в СК РФ) к нам поступили от подразделения собственной безопасности материал проверки с грифом секретности. Этот материал проверки мы приобщили к материалам уголовного дела, и сейчас расследуется уголовное дело по сообщению о превышении должностных полномочий", - сказал следователь.

По его словам, сейчас проводится комплекс действий, направленный на установление лиц, подозреваемых в превышении служебных полномочий.

Ранее защита Голунова обратилась в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие сотрудников Главного следственного управления СК РФ.

Дело Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 2019 года был задержан 6 июня, в полиции заявили, что при досмотре и обыске у него в квартире были найдены наркотики. Журналиста обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест.

Голунов заявил в суде о своей невиновности, его задержание вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде. 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

После этого по представлению главы МВД Владимира Колокольцева с должностей сняли двух генералов полиции - начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. 16 июля пресс-служба МВД сообщила, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек.