Сенаторы пожалуются в СКР на вмешательство в выборы в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета направит запрос в Следственный комитет в связи выявленными ею случаями вмешательства во внутренние дела России в период последней избирательной кампании. Также сенаторы решили пригласить на встречу представителей Google и Facebook, говорится в материалах к заседанию комиссии.

Представителей интернет-компаний сенаторы хотят позвать "в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории".

Как отмечают в комиссии, особое беспокойство сенаторов "вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информационных ресурсах в "день тишины" и единый день голосования".

Минувшим летом комиссия впервые обсудила ситуацию со вмешательство в дела России 8 август. Тогда сенаторы заявили, что обнаружили признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму. Как рассказал глава комиссии Андрей Климов, это проявилось в недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран", в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

Перед тем заседанием комиссии российский МИД обвинил во вмешательстве посольство США, которое предупредило сограждан о несогласованной акции 3 августа и возможных задержаниях в центре Москвы. В этом сообщении российские дипломаты усмотрели агитацию. Такие же обвинения МИД адресовал Deutsche Welle. Тогда же Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий.

После этого заседания ситуацию экстренно обсудил Совет Думы. Депутаты также обнаружили признаки иностранного вмешательства и создали комиссию по расследованию таких случаев.

После выборов 8 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google и Facebook допустили на своих площадках политическую рекламу в день тишины и в день голосования и назвал их действия агрессивными. Он сказал, что они могли повлиять на результаты выборов. Представители обеих компаний заявили, что стараются соблюдать законы стран, где работают, и реагируют на сообщения о нарушениях. После этого думская комиссия по расследованию вмешательства выразила желание их пригласить.