Глава Минприроды назвал невозможным запрет одноразового пластика "одним рывком"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Запретить весь одноразовый пластик разом невозможно, в Минприроды предпочитают эволюционный путь реформы в этой сфере, а не двигаться рывками, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Вы четко должны понимать, мы или революционно делаем реформу, или эволюционно. Мы - за эволюционный путь развития. Когда мы говорим - закрыть производство того или иного нефтегазохимического производства, мы все должны понимать, что за этим всем стоят люди, рабочие места, субъекты РФ", - объяснил министр.

Он призвал признать, что Россия за один год не сможет пройти путь, который другие страны проходили за 50 лет.

Ранее "Гринпис России" обратился с Кобылкину с призывом запретить оборот одноразовых товаров из пластика, которые сильнее всего загрязняют водоемы. В списке экологов были пакеты-"майки" и фасовочные пакеты, контейнеры для еды, посуда и приборы, ватные палочки, влажные салфетки, трубочки для коктейлей, палочки для воздушных шариков и конфет. В "Гринписе" предлагают их заменить многоразовыми изделиями.

Организация также призвала ужесточить ответственность производителей таких изделий, косметики и бытовой химии и ввести 100% норматив утилизации сигаретных фильтров, зажигалок, рыболовных сетей и снастей и другой экологически опасной продукции.

В обращении к Кобылкину исполнительный директор "Гринпис России" Сергей Цыпленков указал, что стратегия развития химического и нефтехимического комплекса предусматривает рост потребления пластмасс к 2030 году на душу населения с 32,3 до 89,8 кг на человека.