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Доцент СПбГУ Соколов дал показания против себя на допросе

От права не свидетельствовать против себя историк отказался

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге в среду впервые допросили бывшего доцента института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова в качестве обвиняемого в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко.

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Как уточнил адвокат Соколова Александр Почуев, ранее его подзащитный, оформив явку с повинной, отказывался давать против себя показания.

"Сегодня Олег Валерьевич отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого. Допрос производился с видеофиксацией. Показания он давал сквозь слезы, сожалея о содеянном", - заявил Почуев в соцсетях.

Он отметил, что в следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы. Сотрудники центрального аппарата СКР были направлены в Петербург накануне для усиления расследования.

"Защита искренне соболезнует всем, кого затронула данная трагедия. Но для объективности расследования и по гуманным соображениям просит воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса", - обратился к журналистам Почуев.

В понедельник суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Ему предъявлено обвинение. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.

Олег Соколов Анастасия Ещенко Александр Почуев Петербург Санкт-Петербургский государственный университет

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