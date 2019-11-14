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Глава думской комиссии по вмешательству не поедет в Германию на встречу с DW

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев не собирается в Германию на продолжение дискуссии с руководством Deutsche Welle.

"Нет, я не поеду. Они у нас нарушали законы... Это идея не моя, и я не собираюсь ехать в Германию", - сказал он.

7 ноября в Москве гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург провел неформальную встречу с депутатами и представителями российского МИД, и они обсудили обвинения в адрес журналистов холдинга. В Москве их обвиняют в призывах участвовать в несогласованных акциях, в содействии в организации таких акций и в оправдании экстремизма. После беседы вице-спикер Думы Петр Толстой сказал, что стороны договорились еще раз встретиться в Германии. До того руководители медиахолдинга отказывались приезжать в Госдуму и участвовать в официальных мероприятиях российских органов власти.

"Я встречался с руководством Deutsche Welle. Это единственный случай в истории, как они говорят, когда приехали они в Россию. Мы поняли, что они хотят работать в правовом поле, нас это вполне устраивает. Но мы со своей стороны все равно будем контролировать процессы", - сказал Пискарев.

Беседа ему понравилась. По его словам, закрывать Deutsche Welle или мешать журналистам работать в России никто не собирается.

"Это серьезная, мощная структура, но никто отдельное правовое поле создавать для них не будет. Они должны подчиняться, как и все другие, даже маленькие СМИ ничем не отличаются от них", - сказал он.

По словам депутата, на одно из ближайших заседаний комиссии будут приглашены представители ведомств, которым были направлены запросы комиссии по Deutsche Welle.

27 сентября комиссия Пискарева заявила, что усмотрела у медиахолдинга признаки СМИ-иностранного агента. Депутаты пообещали направить материалы об этом в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Глава МИД Сергей Лавров затем заявил, что он не планирует лишать аккредитации ни DW, ни другие иностранные СМИ.

Deutsche Welle МИД Сергей Лавров Петр Толстой Госдума Василий Пискарев Петер Лимбург

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