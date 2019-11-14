Глава думской комиссии по вмешательству не поедет в Германию на встречу с DW

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев не собирается в Германию на продолжение дискуссии с руководством Deutsche Welle.

"Нет, я не поеду. Они у нас нарушали законы... Это идея не моя, и я не собираюсь ехать в Германию", - сказал он.

7 ноября в Москве гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург провел неформальную встречу с депутатами и представителями российского МИД, и они обсудили обвинения в адрес журналистов холдинга. В Москве их обвиняют в призывах участвовать в несогласованных акциях, в содействии в организации таких акций и в оправдании экстремизма. После беседы вице-спикер Думы Петр Толстой сказал, что стороны договорились еще раз встретиться в Германии. До того руководители медиахолдинга отказывались приезжать в Госдуму и участвовать в официальных мероприятиях российских органов власти.

"Я встречался с руководством Deutsche Welle. Это единственный случай в истории, как они говорят, когда приехали они в Россию. Мы поняли, что они хотят работать в правовом поле, нас это вполне устраивает. Но мы со своей стороны все равно будем контролировать процессы", - сказал Пискарев.

Беседа ему понравилась. По его словам, закрывать Deutsche Welle или мешать журналистам работать в России никто не собирается.

"Это серьезная, мощная структура, но никто отдельное правовое поле создавать для них не будет. Они должны подчиняться, как и все другие, даже маленькие СМИ ничем не отличаются от них", - сказал он.

По словам депутата, на одно из ближайших заседаний комиссии будут приглашены представители ведомств, которым были направлены запросы комиссии по Deutsche Welle.

27 сентября комиссия Пискарева заявила, что усмотрела у медиахолдинга признаки СМИ-иностранного агента. Депутаты пообещали направить материалы об этом в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Глава МИД Сергей Лавров затем заявил, что он не планирует лишать аккредитации ни DW, ни другие иностранные СМИ.