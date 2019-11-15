Поиск

В Красноярском крае из-за морозов прекратили поиски пропавших при прорыве дамб

Три сотрудника золотодобывающей артели до сих пор не найдены

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае завершилась активная фаза поисков людей, пропавших после прорыва дамб золотодобывающей артели ООО "Сисим" у поселка Щетинкино. Приостановку поисков в краевом управлении МЧС объяснили наступлением 30-градусных морозов.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Река в зоне поиска покрылась льдом. Основные силы МЧС вернулись в места постоянной дислокации. В районе происшествия режим чрезвычайной ситуации пока не сняли, там остаются дежурить сотрудники правоохранительных органов, рассказали в МЧС.

Пропавшими без вести считаются три человека.

Каскад из пяти дамб технологических водоемов у поселка Щетинкино был прорван ранним утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали. Пропавших без вести искали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также водолазы.

По факту аварии СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно без каких-либо разрешительных документов. По делу арестован директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.

"Сисим" входит в холдинг "Сибзолото".

Красноярский край Сисим Сейба Сибзолото СКР МЧС

Новости по теме

Новости

Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Водительские права Брежнева ушли на торгах за 1,5 млн рублей

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области подал в отставку

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Защитник историка Соколова заявил, что не считает себя "адвокатом дьявола"

После убийства аспирантки доцентом СПбГУ начнет изучать домашнее насилие

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Мединский сравнил историю доцента Олега Соколова с последним фильмом о Джокере

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');