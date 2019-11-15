В Красноярском крае из-за морозов прекратили поиски пропавших при прорыве дамб

Три сотрудника золотодобывающей артели до сих пор не найдены

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае завершилась активная фаза поисков людей, пропавших после прорыва дамб золотодобывающей артели ООО "Сисим" у поселка Щетинкино. Приостановку поисков в краевом управлении МЧС объяснили наступлением 30-градусных морозов.

Река в зоне поиска покрылась льдом. Основные силы МЧС вернулись в места постоянной дислокации. В районе происшествия режим чрезвычайной ситуации пока не сняли, там остаются дежурить сотрудники правоохранительных органов, рассказали в МЧС.

Пропавшими без вести считаются три человека.

Каскад из пяти дамб технологических водоемов у поселка Щетинкино был прорван ранним утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали. Пропавших без вести искали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также водолазы.

По факту аварии СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно без каких-либо разрешительных документов. По делу арестован директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.

"Сисим" входит в холдинг "Сибзолото".