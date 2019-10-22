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Добытое красноярской артелью золото изымут для возмещения ущерба потерпевшим

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следствие по уголовному делу о гибели рабочих артели под Красноярском попросит суд арестовать изъятое на прииске золото для возмещения ущерба родственникам погибших,.

В СКР уточняют, что в ходе расследования 22 октября после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф. Когда его вскрыли, внутри нашли 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Они изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Арестованы глава компании-собственника артели, мастер горного участка, начальник участка.

Как выяснил СКР, на артели произошло разрушение пяти дамб - все они не были зарегистрированы.

Красноярский край

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