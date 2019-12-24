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Прокуратура потребовала от золотодобытчика "Сисим" 350 млн рублей за прорыв дамб

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Красноярский природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании более 350 млн рублей ущерба за загрязнение рек Сисим и Сейба золотдобывающего ООО "Сисим", сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Загрязнение произошло в результате прорыва каскада дамб технологических отстойников на прииске 19 октября.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Ранее в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора ущерб реке Сисим оценили в более 323 млн рублей, Сейбе - в более 39 млн рублей. Лабораторные исследование воды показали наличие в них "значительного количества взвешенных веществ, а также железа, меди, цинка", отметили в прокуратуре.

Ранее Росприроднадзор предложил золотодобытчику добровольно возместить 363 509 000 рублей ущерба.

В середине ноября стало известно, что по факту загрязнения рек возбудили уголовное дело. Следователи предварительно оценили ущерб водной системе в сумму выше 2 млн рублей. По версии следствия, в результате разрушения насыпи технологического отстойника в реку попали воды с вредными примесями, дамбы были возведены незаконно. В конце октября Росгидромет сообщал, что в воде реки уровень содержания ионов меди превышал предельно допустимую концентрацию в 206 раз, а также там было много свинца и цинка.

19 октября 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов, обустроенных на золотодобывающем участке артели "Сисим" у поселка Щетинкино Красноярского края. Вода затопила бытовые постройки и два общежития. Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое пропали без вести. Поиски пропавших прервали из-за наступления морозов.

Хроника 19 октября – 24 декабря 2019 годаПрорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Сисим Сейба Сибзолото СКР Росприроднадзор

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