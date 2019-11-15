Доцента Соколова отправили в Кресты

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, во время следственного эксперимента Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат ученого Александр Почуев в пятницу.

По его словам, Соколов определен в СИЗО "Кресты 1". В ближайшее время историк, как и положено, будет на карантине, а затем его переведут в общую камеру.

Ранее в пятницу Почуев сообщил о, что следователи привезли Соколова в его квартиру на набережную Мойки, где произошло убийство. Кроме того, на набережной учёный показал, где и как топил части расчлененного тела возлюбленной. Как отметил адвокат, во избежание самосуда улицу, где проводились следственные действия, перекрыли, а на ученого надели каску и бронежилет.

Как сообщалось, 11 ноября суд в Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Следствие считает, что Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Водолазы нашли останки в реке Екатерингофке, в 3,5 км от Мойки, куда, вероятно, их отнесло течением.

Ранее сообщалось, что девушку похоронят на родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края в субботу.