В Париже задержаны 24 человека в годовщину первых акций "желтых жилетов"

На демонстрации по случаю первой годовщины движения "желтых жилетов" в Париже Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Французская полиция взяла под стражу 24 человека в Париже в субботу - в первую годовщину начала акций протестного движения "желтых жилетов" во Франции, сообщает агентство Associated Press в субботу.

Также полицейские применили слезоточивый газ против групп активистов в районе станции метрополитена Порт-де-Шамперре на севере Париже и в районе площади Италии на юге города.

Сообщается, что силы правопорядка оттеснили демонстрантов, которые пытались заблокировать Парижскую окружную дорогу.

Кроме этого, присутствие "желтых жилетов" отмечается в Марселе.

Как ранее отмечало AP, участники движения "желтых жилетов" намеревались отметить годовщину своей активности акциями в Париже и на кольцевых развязках дорожной сети страны.