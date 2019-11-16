В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Отмечается, что семья уже обратилась в правоохранительные органы.

В то же время член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в фейсбуке: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

У агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент нет информации правоохранительных органов по этому вопросу.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.