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В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Отмечается, что семья уже обратилась в правоохранительные органы.

В то же время член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в фейсбуке: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

У агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент нет информации правоохранительных органов по этому вопросу.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.

Украина Укрэксимбанк Александра Гриценко

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