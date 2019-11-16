Спецслужбы Украины сообщили о задержании главы "Укрэксимбанка"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела, сообщила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написала Гитлянская в фейсбуке.

Она добавила, что за дальнейшими комментариями следует обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, которая ведет это расследование.

Речь идет о статьях о создании преступной организации, а также о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

На странице СБУ в фейсбуке также указано, что "в частности, он (задержанный - ИФ) подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времен Януковича". "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами", - отмечается в сообщении.

О задержании Гриценко агентству "Интерфакс-Украина также сообщал источник на финансовом рынке страны.

Ранее СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы. По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Член наблюдательного совета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова опровергла в фейсбуке сообщение о похищении Гриценко и призвала дождаться официального заявления правоохранительных органов.

У агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент нет информации правоохранительных органов по этому вопросу.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.