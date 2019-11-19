Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Амурской области уволились замминистра образования региона Олег Якутов и директор Амурского строительного колледжа в Благовещенске Виктор Петухов, сообщил источник в правительстве региона. По его словам, официальные заявления от них должны поступить 20 ноября.

На совещании в обладминистрации губернатор Василий Орлов заметил, что "соответствующие оргвыводы в отношении руководства колледжа уже сделаны".

14 ноября днем 19-летний студент этого колледжа начал стрелять из охотничьего ружья по учащимся в одной из аудиторий. Погиб один молодой человек, еще трое были ранены. Стрелявший покончил с собой.

По факту расследуются уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник колледжа Олег Ермолов, который пропустил вооруженного студента, был арестован. Он в суде заявил, что вину не признает и действовал по инструкции. Также был арестован директор ЧОПа "Сириус А" Сергей Андрющенко. Охрану колледжа осуществляли сотрудники этого ЧОПа. Обоих представителей ЧОПа обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дело о халатности завели на сотрудников колледжа.